Названы самые популярные котики в российских СМИ

Кот-оракул Ахилл из Петербургского Эрмитажа, предсказывавший результаты матчей Кубка Конфедераций, стал самым популярным котиком в российских СМИ, следует из рейтинга, составленного «Медиалогией».

Уточняется, что эрмитажный кот угадал победы сборной России и Португалии над Новой Зеландией, а также определил, что победителем кубка станет Германия. Уже в 2018 году работу кота-предсказателя можно будет увидеть на ЧМ-2018.

На втором месте по популярности оказался рыжий кот-моряк Сергей Иванович, который «служит» в военно-морском флоте России. В составе боевой команды он патрулировал берега Сирии на крейсере «Москва».

На третьем месте расположился кот по кличке Мир, которого президент России Владимир Путин подарил губернатору японской префектуыр Акита Норихиса Сатакэ. Японский политик привязался к питомцу, отметив позже, что мордочка животного приобретает японские черты.

Сердце россиян также покорил случай с оставленным в приюте Швеции котом. Его хозяину навсегда запретили въезд в эту страну, однако он попытался пробраться через границу, чтобы забрать пушистого любимца.

Завершает ТОП-5 самых популярных котов черный наглец из Риги, который в прямом эфире выпил воды из кружки мэра города Нила Ушакова, сообщает «Санкт-Петерубург.ру».