Названы самые популярные имена в Подмосковье
Самыми популярными именами в Подмосковье по итогам 2017 года стали Мария и Александр, рассказала начальник Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области Елена Филатова.
Кроме того, традиционно в топе лидеров уже много лет держатся имена Максим и Дмитрий. Девочек в этом году чаще всего называли Марией, Дарьей и Софией.
Сотрудник ЗАГСа также отметила положительную динамику в соотношении рождаемости и смертности, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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