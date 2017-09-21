Названы самые популярные фильмы у авиапассажиров

Сотрудники лондонского аэропорта Гатвик составили рейтинг фильмов, которые чаще всего смотрят пассажиры во время перелетов.

На первом месте оказался фильм «Девичник в Вегасе», а второе по популярности место досталось фильму «Мальчишник в Вегасе». Замыкает тройку лидеров комедия «Знакомство с родителями».

Далее следует драма «Побег из Шоушенка», Джейсон Борн» и «Форрест Гамп».

Во время просмотра фильмов на борту плачут 11 процентов пассажиров. Причем волю чувствам чаще дают мужчины, чем женщины. По мнению экспертов, это связано с влиянием высоты, сообщает «Санкт-Петербург.ру».