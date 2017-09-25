Названы самые криминальные регионы России

Москва стала самым криминальным регионом России, следует из отчета за первое полугодие, опубликованного Генпрокуратурой РФ. В столице с января по июнь текущего года было совершено 71 961 преступление.

На втором месте идет Московская область, где за аналогичный период было совершено 43 668 преступлений, а замыкает тройку самых криминальных регионов Краснодарский край с 33 492 правонарушений.

Далее следуют Челябинская область, Башкортостан, Ростовская, Тюменская, Свердловская, Кемеровская области и Татарстан.

Всего по России за полгода уровень преступности снизился на 13 процентов – до 1 030 193 преступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем на 18 процентов вырос уровень преступности в Чечне, в Тыве этот показатель увеличился на 16 процентов, а в Калужской области на 8 процентов, сообщает «Федерал пресс».