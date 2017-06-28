Названы самые экологичные гаджеты

Устройства Apple, Samsung и LG признаны самыми вредными для экологии, следует из антирейтинга, составленного организацией Greenpeace.

Вместе с тем, наименьший вред окружающей среде приносят устройства Dell и HP.

Эксперты исследовали 40 различных гаджетов и оценили их по десятибалльной шкале. В итоге, самым экологичным смартфоном оказался Fairphone2 за наличие съемной батарейки.

А вот самыми вредными признаны Samsung Galaxу S7 и Samsung Galaxу S7 Edge.

Самым безвредным планшетом оказался HP Elite x2 1012 G1, а лидерами антирейтинга стали iPad 5, iPad Pro и Microsoft Surface Pro 5, сообщает Life.