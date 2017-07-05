Названы самые экологически чистые города России

Сочи и Армавир стали самыми экологически чистыми городами России, следует из рейтинга, составленного специалистами Domofond.ru.

Завершает тройку лидеров Севастополь, жители которого положительно оценили климат, наличие парков и отсутствие пробок.

Эксперты провели опрос жителей российских городов, с целью составления экологического рейтинга-100 крупнейших городов России. В среднем по стране опрошенные оценили экологическую ситуацию на 6,6 балла из 10 возможных.

В топ-10 также вошли Калининград, Грозный, Чебоксары, Нальчик, подмосковный Королев, а также Саранск.

Москва заняла 12 место, поднявшись в рейтинге на два пункта по сравнению с 2016 годом. А Санкт-Петербург занял лишь 26 строчку в рейтинге.

Городом с наименее благоприятной экологической обстановкой россияне назвали Братск, расположенный в иркутской области.

В лидерах антирейтинга также Новокузнецк и Челябинск, сообщает «БМ24.ру».

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