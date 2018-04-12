Названы самые доходные профессии в России

Программисты, системные администраторы, внутренние аудиторы и менеджеры по развитию бизнеса являются самыми высокооплачиваемыми профессиями в России, говорится в исследовании, проведенном порталом HeadHunter.

В среднем московские программисты зарабатывают около 110 тысяч рублей в месяц, а в регионах их зарплаты варьируются от 60 до 70 тысяч рублей.

Менеджеры по развитию бизнеса в Москве получают в пределах 80 тысяч рублей, а их коллеги в регионах - 60 тысяч рублей.

Доходы системных администраторов и внутренних аудиторов сопоставимы с зарплатами программистов, но только в Москве. В регионах их труд оценивается в 40 тысяч рублей ежемесячно.

Меньше всего зарабатывают уборщики, официанты, грузчики, кладовщики и продавцы. Их средняя зарплата не превышают 40 тысяч рублей в месяц, сообщает Ura.ru.