Названы самые доходные профессии в России

Программисты, системные администраторы, внутренние аудиторы и менеджеры по развитию бизнеса являются самыми высокооплачиваемыми профессиями в России, говорится в исследовании, проведенном порталом HeadHunter.

В среднем московские программисты зарабатывают около 110 тысяч рублей в месяц, а в регионах их зарплаты варьируются от 60 до 70 тысяч рублей.

Менеджеры по развитию бизнеса в Москве получают в пределах 80 тысяч рублей, а их коллеги в регионах - 60 тысяч рублей.

Доходы системных администраторов и внутренних аудиторов сопоставимы с зарплатами программистов, но только в Москве. В регионах их труд оценивается в 40 тысяч рублей ежемесячно.

Меньше всего зарабатывают уборщики, официанты, грузчики, кладовщики и продавцы. Их средняя зарплата не превышают 40 тысяч рублей в месяц, сообщает Ura.ru.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Проект «Умной страны» Show Cast презентовал себя Михаилу Фридману

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО