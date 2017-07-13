Названы самые богатые чиновницы России

Член комитета Госдумы по охране здоровья от партии «Единая Россия» Татьяна Соломатина возглавила рейтинг самых богатых российских чиновниц по версии журнала Forbes.

В 2016 году Соломатина заработала 56,2 миллиона рублей.

На втором месте в топе самых богатых чиновниц оказалась член Совета Федерации от Тывы и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова, заработавшая за год 28,74 миллиона рублей.

Замыкает тройку лидеров вице-спикер Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Ольга Епифановоа с доходом в 24,53 миллиона рублей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не попала в тройку самых богатых чиновниц, оказавшись на четвертом месте в рейтинге с заработанными в 2016 году 22,86 миллионами рублей.

Как отмечается в материале, общая сумма дохода чиновниц составила почти 220 миллионов рублей.

В рейтинге нет ни одной представительницы Администрации Президента, а служащие Центробанка в топе не учитывались, так как они не являются госслужащими, сообщает Life.