Названы российские регионы с лучшей экологией
Тамбовская область признана регионом с лучшей экономической обстановкой, следует из рейтинга, составленного общественной организацией «Зеленый патруль».
На втором месте расположились Республика Алтай и Алтайский край. Замыкает тройку лидеров Курская область.
При этом, рейтинг самых загрязненных регионов возглавила Челябинская область, где сосредоточены одни из крупнейших металлургических комбинатов в стране. Далее следуют Свердловская область и Московский регион, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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