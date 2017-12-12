Названы российские регионы с лучшей экологией

Тамбовская область признана регионом с лучшей экономической обстановкой, следует из рейтинга, составленного общественной организацией «Зеленый патруль».

На втором месте расположились Республика Алтай и Алтайский край. Замыкает тройку лидеров Курская область.

При этом, рейтинг самых загрязненных регионов возглавила Челябинская область, где сосредоточены одни из крупнейших металлургических комбинатов в стране. Далее следуют Свердловская область и Московский регион, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

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