Названы причины «косых взглядов» на туристов из РФ

Российские туристы за рубежом все чаще жалуются на неприятие со стороны европейцев.

Так, по мнению граждан, такое отношение складывается вовсе не из-за сложной политической остановки и ухудшении отношений между Россией и Западом, а из-за поведения российских туристов, которое слишком часто бывает не просто хамским, а граничит с хулиганством.

Так, например, в одном из отелей в турецкой деревне Кемер группа российских товарищей развлекалась тем, что выбивала подносы из рук официантов.

Еще один неприятный случай произошел в итальянском городе Римини, где группа россиян весело бросала пластиковые столики в гостиничный бассейн с криками «Кемерово! Всех за борт!»

В результате, некоторые россияне становятся жертвами стереотипов, лично никак не разделяя вины своих соотечественников за хамство и отвратительное поведение, сообщает Ридус.

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