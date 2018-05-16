Названы причины «косых взглядов» на туристов из РФ
Российские туристы за рубежом все чаще жалуются на неприятие со стороны европейцев.
Так, по мнению граждан, такое отношение складывается вовсе не из-за сложной политической остановки и ухудшении отношений между Россией и Западом, а из-за поведения российских туристов, которое слишком часто бывает не просто хамским, а граничит с хулиганством.
Так, например, в одном из отелей в турецкой деревне Кемер группа российских товарищей развлекалась тем, что выбивала подносы из рук официантов.
Еще один неприятный случай произошел в итальянском городе Римини, где группа россиян весело бросала пластиковые столики в гостиничный бассейн с криками «Кемерово! Всех за борт!»
В результате, некоторые россияне становятся жертвами стереотипов, лично никак не разделяя вины своих соотечественников за хамство и отвратительное поведение, сообщает Ридус.
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