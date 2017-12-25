Названы преимущества лишнего веса

Ученые из Бристольского университета выяснили, что люди с лишним весом чувствуют себя счастливее худых.

В ходе исследования были исследованы данные более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет.

Эксперимент показал, что испытуемые с высоким индексом массы тела оказались более спокойными, чем участники с генетической склонностью к полноте реже.

По мнению исследователей, люди, которые постоянно идут с собой на компромисс в вопросе питания, хуже справляются с негативными эмоциями.

При этом медики подтверждает, что лишний вес провоцирует проблемы с сердцем, гипертонию, диабет и повышает вероятность инсульта, сообщает «РИА Новости».