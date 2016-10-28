Названы предварительные причины крушения Ми-8 на Ямале

Заместитель генерального директора авиакомпании «Скол» Марина Журавлева заявила, что вертолет Ми-8, принадлежавший организации и разбившийся на Ямале, не испытывал нехватку топлива.

- Там не было нехватки топлива. Причина не в этом, а в плохих погодных условиях. На месте катастрофы был сильный туман, произошла потеря пространственного ориентирования. Экипаж действовал правильно. С момента, когда сработал сигнал, топлива бы хватило на 17 минут полета, а до посадочной площадки в поселке Уренгой оставалось лишь 12 минут. То есть пять минут в запасе на посадку было. Нет ничего критичного, когда такой уровень топлива, - цитирует Журавлеву «Интерфакс».

Она отметила, что командир воздушного судна пытался посадить вертолет, когда наступила плохая видимость. Пилот не увидел препятствий, ему показалась площадка ровной.

Журавлева уточнила, что перед вылетом командир воздушного судна запросил прогноз погоды, он был летным, но погода в это время года на Севере быстро меняется. В очередной раз прогноз синоптиков не оправдался.

Крушение вертолета Ми-8 случилось 21 октября. Погибли 3 человека, 19 получили травмы.