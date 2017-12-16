Названы предварительные итоги голосования за название для моста в Крым

Онлайн-голосование по выбору названия для моста в Крым подходит к завершению. Название «Крымский мост» находится в числе лидеров по числу голосов, сообщают организаторы.

В инфоцентре «Крымский мост» сообщили «РИА Новости»: «Суббота, 16 декабря, — последний день, когда можно повлиять на итоги. В 12 часов ночи голосование будет закрыто, и организаторы приступят к подведению итогов».

Пользователям предложили на выбор пять названий: Крымский мост, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Также можно было указать свой вариант названия. Участники опроса предлагали Российский Мост, Мост Свободы, Вежливый, Владимирский, Дорога домой, Наш Мост, Мост Единства, Мост Надежды, Мост Независимости, Родина, Большой Крымский мост, Мост Мирный и другие.

Мост длиной 19 километров соединит Краснодарский край и Крым. Движение по нему запланировано на декабрь 2018 года.