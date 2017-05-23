Названы плюсы и минусы холодного мая
Благодаря холодной и сырой погоде, установившейся в мае, ожидается хороший урожай зерновых, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, земля насыщается влагой, нет засухи, поэтому при холодном мае обычно хороший урожай. «Есть поговорка… Май холодный — год хлебородный»,- цитирует «РИА Новости» слова Вильфанда.
Вместе с тем, по прогнозу Гидрометцентра, майские заморозки негативно скажутся на урожае слив, персиков и абрикосов на юге Краснодарского края.
По словам главного синоптика России, плодовые деревья пострадали на юге Краснодарского края и в Адыгее.
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