Названы все минусы электронных сигарет

Электронные сигареты увеличивают общее число курильщиков, а также наносят вред здоровью, не меньше, чем обычные сигареты.

По словам Самира Сонеджи из Дартмутского института в Гановере, табачные компании заявляют, что электронные сигареты помогают взрослым курильщикам избавиться от пагубной привычки, однако на самом деле это не так.

Ученый пояснил, что вейпы упрощают вход в мир курильщиков для молодежи и подростков, а также сильно вредят их здоровью.

Проведенные в США исследования показали, что в целом, табачный дым оказался более опасным для здоровья человека, однако испарения электронных сигарет содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате «сжигания» части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Кроме того, курение вейпов делает стенки артерий и вен более ломкими и приводит к развитию серьезных проблем с сердцем.

В итоге ученые пришли к выводу, что электронные сигареты приносят обществу больше вреда, чем пользы, даже при самом оптимистической оценке их свойств, сообщает «РИА Новости».