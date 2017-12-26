Названы любимые сериалы россиян
Россияне любят смотреть детективные многосерийные фильмы, говорится в исследовании, проведенном «Кино Mail.Ru».
Согласно опросу, самым популярным среди россиян сериалом стал отечественный ремейк скандинавского сериала «Преступление», главную роль в котором сыграл Павел Прилучный.
На втором месте оказался снятый в России детектив Консультант», а замыкает тройку лидеров драма «Табу» с Томом Харди в главной роли.
В списке всех самых популярных сериалов также оказались «Шерлок», «Игра престолов», «Очень странные дела» и «Викинги».
Кроме того, россияне назвали самую любимую телепередачу, которой по итогам 2017 года стало ток-шоу «Пусть говорят», сообщает «360».
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