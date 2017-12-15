Названы лучшие российские авиакомпании

Самыми комфортабельными авиакомпаниями, работающими в России, стали «Аэрофлот - российские авиалинии», «Россия» и S7 Airlines, свидетельствуют данные исследования, проведенного порталом «Авиапорт».

Эксперты проанализировали качество услуг 12 российских и восьми зарубежных авиакомпаний, совершающих рейсы в российские города, и выяснили, что отечественные перевозчики не уступают иностранным авиакомпаниям по качеству обслуживания пассажиров.

«Аэрофлот» оказался лидером рейтинга, разделив первую строчку с авиакомпаниями Air France и Lufthansa.

Российская авиакомпания получила золото в номинациях «бортовое питание», «ручная кладь», «развлечения в полете», «кресла и личное пространство», «информативность сайта» и «мобильное приложение».

В номинациях «онлайн продажи» и «торговля на борту» лучшей была признана авиакомпания S7 Airlines.

«Россия» заняла второе место по питанию на борту, развлечениям в полете и в номинации «работа экипажа», сообщает «Национальная служба новостей».