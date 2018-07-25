Названы лучшие напитки для утоления жажды в жаркую погоду
Специалисты Роскачества не советуют россиянам утолять жажду в сильную жару сладкими газированными напитками.
По мнению экспертов, лучше пить чай и несладкую воду.
Специалисты ведомства установили, что недобросовестные производители заменяют натуральный сахар более дешевыми сахаринами, а «заманивающие» яркие цвета достигаются за счет красителей.
Кроме того, следует выбирать квас, сделанный исключительно по ГОСТу. Процент спирта в этом напитке в норме составляет около 1,2 %, при этом нет красителей, подсластителей и усилителей вкуса, сообщает «Экономика сегодня».
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