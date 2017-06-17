Названы лауреаты премии имени Федора Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении за 2017 год премией имени Федера Волкова за вклад в развитие театрального искусства.

Документ опубликован на сайте кабмина. В нем говорится: «Коллегия Минкультуры России в мае 2017 года приняла решение о присуждении премии Татарскому государственному академическому театру имени Галиасгара Камала, Театру кукол Республики Карелия, Гранатову Борису Александровичу - художественному руководителю Вологодского областного театра юного зрителя».

Данная премия была учреждена правительством 31 декабря 1999 года. Ежегодно вручается не более трех наград, сообщает ТАСС.

Премия названа в честь основателя русского театра - Федора Волкова.