Названы лауреаты премии имени Федора Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении за 2017 год премией имени Федера Волкова за вклад в развитие театрального искусства.
Документ опубликован на сайте кабмина. В нем говорится: «Коллегия Минкультуры России в мае 2017 года приняла решение о присуждении премии Татарскому государственному академическому театру имени Галиасгара Камала, Театру кукол Республики Карелия, Гранатову Борису Александровичу - художественному руководителю Вологодского областного театра юного зрителя».
Данная премия была учреждена правительством 31 декабря 1999 года. Ежегодно вручается не более трех наград, сообщает ТАСС.
Премия названа в честь основателя русского театра - Федора Волкова.
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