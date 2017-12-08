Названы кандидаты на пост главы предвыборного штаба Путина

Предвыборный штаб Владимира Путина, заявившего накануне о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году, может возглавить глава администрации президента Антон Вайно, или же его первый заместитель - Сергей Кириенко.

По данным источника газеты «Коммерсант», также обсуждается, что в штабе Путина будут кураторы нескольких направлений. В их числе - экономист, специалист по развитию гражданского сектора.

При этом, на сегодняшний день предвыборный штаб Владимира Путина еще не сформирован, поэтому говорить о назначениях еще рано, сообщает агентство Nation news.