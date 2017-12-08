Названы кандидаты на пост главы предвыборного штаба Путина
Предвыборный штаб Владимира Путина, заявившего накануне о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году, может возглавить глава администрации президента Антон Вайно, или же его первый заместитель - Сергей Кириенко.
По данным источника газеты «Коммерсант», также обсуждается, что в штабе Путина будут кураторы нескольких направлений. В их числе - экономист, специалист по развитию гражданского сектора.
При этом, на сегодняшний день предвыборный штаб Владимира Путина еще не сформирован, поэтому говорить о назначениях еще рано, сообщает агентство Nation news.
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