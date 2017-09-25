Названы итоги выборов в Германии

Прошедшие 24 сентября парламентские выборы в Германии завершились уверенной победой партии канцлера Ангелы Меркель, сообщил немецкий центризбирком после подсчета голосов в 299 избирательных округах.

Альянс ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель набрал 33 процента голосов, на втором месте оказались социал-демократы с 20,5 процента голосов, а замыкает тройку лидеров партия «Альтернатива для Германии», которая впервые вошла в парламент с 12,6 процентов голосов.

Либеральная Свободная демократическая партия, «Левые» и «Зеленые» смогли преодолеть пятипроцентный порог.

Уточняется, что свободные демократы вместе с «Зелеными» и партией Меркель создадут правящую коалицию «Ямайка». СДПГ уже заявила о своем решении уйти в оппозицию, сообщает агентство Nation news.

Новости по теме
Теги:
Места: Германия
События: выборы
Следующая новость Вратаря сборной СССР по хоккею Виктора Толмачева нашли убитым в Москве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО