Названы итоги выборов в Германии

Прошедшие 24 сентября парламентские выборы в Германии завершились уверенной победой партии канцлера Ангелы Меркель, сообщил немецкий центризбирком после подсчета голосов в 299 избирательных округах.

Альянс ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель набрал 33 процента голосов, на втором месте оказались социал-демократы с 20,5 процента голосов, а замыкает тройку лидеров партия «Альтернатива для Германии», которая впервые вошла в парламент с 12,6 процентов голосов.

Либеральная Свободная демократическая партия, «Левые» и «Зеленые» смогли преодолеть пятипроцентный порог.

Уточняется, что свободные демократы вместе с «Зелеными» и партией Меркель создадут правящую коалицию «Ямайка». СДПГ уже заявила о своем решении уйти в оппозицию, сообщает агентство Nation news.