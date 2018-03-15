Названы главные цели хакерских атак в России

Вымогательство и хищение стали главными целями атак хакеров на российские ресурсы.

Согласно данным Центра «Антистихия», их доля превысила 70 процентов от общего числа кибератак.

Еще 7 процентов атак были совершены с целью пропаганды терроризма и экстремизма в интернете.

Кроме того, возросла активность иностранных технических разведок, которые пытаются внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских госорганов.

Чаще всего в 2017 году хакерским атакам подвергались частные лица, государственные учреждения и банки, сообщает «Федерал пресс».