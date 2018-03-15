Названы главные цели хакерских атак в России
Вымогательство и хищение стали главными целями атак хакеров на российские ресурсы.
Согласно данным Центра «Антистихия», их доля превысила 70 процентов от общего числа кибератак.
Еще 7 процентов атак были совершены с целью пропаганды терроризма и экстремизма в интернете.
Кроме того, возросла активность иностранных технических разведок, которые пытаются внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских госорганов.
Чаще всего в 2017 году хакерским атакам подвергались частные лица, государственные учреждения и банки, сообщает «Федерал пресс».
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