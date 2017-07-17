Названы главные страхи россиян

Россияне больше всего боятся военного конфликта и роста цен, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно исследованию, с начала года все больше россиян стали боятся роста цен, а также международных конфликтов, которые могут привести к военным действиям.

Кроме того, граждан пугают проблемы со здоровьем, а также трудности в получении высококвалифицированной медицинской помощи. Значение этого индекса выросло с нулевой отметки в начале года до 8 пунктов в июне.

Боятся россияне и разгула преступности в стране. В апреле был зафиксирован максимальный уровень опасений по этому поводу.

Вместе с тем, страхи относительно внутренних беспорядков и конфликтов, а также риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты уменьшились.

Опрос проводили с 22 по 27 июня в 130 населенных пунктах страны, сообщает агентство Nation news.

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