Названы факторы развития аллергии у собак

Ученые из Хельсинского университета выяснили, что собаки, проживающие в городе, более подвержены аллергии.

Установлено, что риск развития аллергии в сельской местности гораздо ниже. В отношении людей эти связи были установлены давно, однако собаки стали предметом широкого исследования впервые.

«Нас особенно удивило то, что у собак и их владельцев аллергия проявляется в одно и то же время. Это говорит о том, что городская среда является для них одним из наиболее характерных факторов риска», - рассказал исследователь Йенни Лехтимяки.

Аллергия у собак проявляет себя не дыхательными симптомами, а в основном в виде кожных и кишечных реакций, передает ТАСС. Проанализировав состояние 170 лабрадоров и лаппхундов, ученые вычислили, что среди городских собак число аллергиков составляет 31%, а среди деревенских обитателей – лишь 8%.

По мнению Лехтимяки, аллергические реакции возрастают в том случае, если животное реже взаимодействует с микробами в природе. Ученые предупреждают, что основными факторами, положительно влияющими на здоровье собак, являются содержание собаки на улице и предоставление ей возможности свободно гулять, пребывание в окружении сельскохозяйственных животных.

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