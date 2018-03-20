Названо условие появления бесплатного транспорта в РФ

Идея бесплатного проезда в общественном транспорте может быть реализована при условии наличия средств в бюджетах регионов. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Старовойтов.

«На законодательном уровне вопрос практически нерешаем, потому что все упирается в возможности того или иного региона оказывать этот вид услуг», - отметил он в интервью НСН.

По словам депутата, бесплатные пассажирские перевозки должны субсидироваться из местных бюджетов. Однако у подавляющего большинства субъектов нет на это средств. «У нас по пальцам одной руки можно посчитать количество субъектов, которые являются донорами, у всех остальных лишних денег нет», - сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что власти Парижа планируют сделать к 2020 году бесплатным проезд в общественном транспорте для местных жителей и гостей французской столицы.