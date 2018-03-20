Названо имя убийцы Александра Литвиненко

Вальтер Литвиненко, отец Александра Литвиненко, отравленного полонием-210 в Лондоне в 2006 году, назвал имя убийцы своего сына.

По его словам, Александр Литвиненко был убит Алексом Гольдфарбом, человеком из «близкого круга» опального олигарха Бориса Березовского, который также проживал в Лондоне.

Литвиненко старший рассказал, что в 2000 году Гольдфарб помогал его сыну переправиться из Турции в Великобританию.

Он отметил, что Ахмед Закаев, который тогда тоже находился в Лондоне, назвал Гольдфарба агентом ЦРУ.

«Его, мне кажется, отравили несколько раз. Даже в госпитале его отравили», — заявил Вальтер Литвиненко.

Он отметил, что изначально его сыну ставили диагноз «пищевое отравление», который затем сменили на отравление таллием, и только потом была озвучена версия о применении полония-210, сообщает «РИА Новости».

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