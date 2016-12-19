Названо имя стрелявшего в посла РФ бывшего турецкого полицейского

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова совершил Мевлют Мерт Алтынташ, бывший сотрудник турецкой полиции, уволенный из правоохранительных органов после неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

По некоторым сведениям, 22-летний Алтынташ являлся членом террористической организации ФЕТО, - сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал HaberTurk.

По данным журналистов, мужчина прошел на открытие фотовыставки «Россия глазами турок» по удостоверению полицейского. Поскольку преступник был одет в цивильный костюм и галстук, в зале его приняли за одного из охранников российского дипломата.

Как утверждает канал NTV, перед тем как открыть стрельбу, молодой человек прокричал «России отомстят за Сирию».

Ранее сообщалось, что Карлов скончался от полученного огнестрельного ранения. Преступник был ликвидирован в перестрелке с представителями правоохранительных органов.