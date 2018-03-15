Названо средство против старческого слабоумия

Регулярные занятия физкультурой на протяжении всей жизни примерно в два раза уменьшают вероятность развития старческого слабоумия в преклонном возрасте, заявила Хелена Хёрдер из Готенбурского университета (Швеция).

По ее словам, открытие указывает на то, что негативные процессы в сердечно-сосудистой системе, протекающие в организме молодых людей, могут влиять на работу мозга в пожилые годы и способствовать развитию деменции.

При этом ученая подчеркнула, что это не причинно-следственная связь, а лишь закономерность.

Хёрдер и ее коллеги выяснили, что положительные эффекты от зарядки и высокого уровня физической готовности могут сохраняться на протяжении нескольких десятилетий.

В ходе исследования было установлено, что вероятность развития старческого слабоумия очень сильно зависела от того, насколько подтянутыми были женщины в средние годы жизни, сообщает «РИА Новости».

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