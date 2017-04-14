Названо самое бюджетное пляжное направление Европы

Самым бюджетным направлением пляжного отдыха в Европе стал болгарский курорт Солнечный берег, следует из исследования, проведенного британской компанией Post Office.

Как уточняется в материале, расходы на еду и приобретение туристических товаров на болгарском курорте составят в среднем 2,6 тысячи рублей в день.

Второе место в рейтинге самых дешевых курортов Европы досталось региону Алгарви, расположенному на юге Португалии. День пребывания на отдыхе обойдется туристу в 4,2 тысячи рублей.

Замыкает тройку дешевых лидеров испанский район Коста-дель-Соль, где отдыхающий потратит в день около 72 евро или 4,3 тысячи рублей.

Популярный среди российских туристов курорт Мармарис на юго-западе Турции оценивается в 80,4 евро. Далее следуют Пафос на Кипре, испанская туристическая зона Коста-Бланка, хорватский город Пореч и кипрский Лимасол.

Эксперты при расчете учитывали стоимость чашки кофе, бутылки пива, кока-колы, бокала вина, а также обеда из трех блюд на двоих и других расходов, сообщает Lenta.ru.