Названо место отравления Сергея Скрипаля

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом у себя дома, считают специалисты Скотланд-Ярда.

Экспертиза показала, что самая высокая на данный момент концентрация отравляющего вещества находится на входной двери их дома.

«По итогам детального экспертно-криминалистического и научного исследования детективы полагают, что Скрипали впервые контактировали с нервно-паралитическим веществом по адресу своего проживания», - сообщили в британской полиции.

4 марта экс-полковник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в пригороде Лондона. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поспешила заявить, что «с высокой долей вероятности» к преступлению причастна Россия. Вместе с тем, никаких доказательств британской стороной предоставлено не было, сообщает «ТВ Центр».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Подмосковным врачам доплатят 32 тысячи рублей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО