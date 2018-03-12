Названо лучшее успокоительное для студентов

Канадские ученые установили, что игры и уход за собаками и кошками лучше всего помогают студентам сконцентрироваться на экзаменах и подавить стресс во время сессии.

По словам Эммы Уорд-Гриффин из университета Британской Колумбии в Ванкувере, игры с терапевтическими собаками становятся все более популярными в университетах по всему миру, однако еще никто из ученых не пытался выяснить, действительно ли однократное общение с «лечебным животным» помогает студентам.

Эксперименты показали, что общение с домашними животными улучшает самочувствие людей, в том числе понижая вероятность развития аллергии.

Кроме того, появление питомца продлевает жизнь одиноким пожилым людям примерно на десять лет. Это связано с получаемыми положительными эмоциями, а также с необходимостью двигаться, чтобы ухаживать и кормить своего четверолапого пушистика.

Опыты также показывают, что животные помогают детям с ДЦП, аутизмом и прочими болезнями нервной системы, а также жертвам инсультов быстрее реабилитироваться и начать жить полной жизнью, сообщает «РИА Новости».

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