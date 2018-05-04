Названная ОЗХО доза «Новичка» убила бы весь Солсбери

Один из разработчиков системы химического оружия «Новичок» Леонид Ринк прокомментировал заявление главы ОЗХО о применении против экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его Дочери Юлии 50-100 граммов вещества А234 в жидком виде.

По его словам, 50-100 граммов «Новичка» могло бы полностью уничтожить все население Солсбери.

«Кошмар какой-то. Солсбери от такого количества весь бы лег. Это боевые объемы. Этим количеством не знаю сколько людей можно убить», — сказал Ринк.

При этом он выразил сомнение в том, что Скрипалей вообще отравили именно веществом А234.

Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмдж назвал дозу, которой отравили Скрипалей 4 марта. Он также отметил, что вещество в высокой концентрации было обнаружено на дверной ручке в доме британского шпиона, сообщает «РИА Новости».

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