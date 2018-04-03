Названа возможная причина отравления Скрипалей

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены из-за большой суммы денег.

По версии британских СМИ, Юлия получила доступ к счету в одном из российских банков, где хранятся 12 миллионов рублей. Эти средства якобы были получены ее братом в результате продажи недвижимости в Великобритании. Сам он некоторое время назад скончался в Петербурге, сообщает «ФедералПресс».

Ранее следствие выдвинуло версию о том, что отравляющее вещество было помещено в гречку. Крупу в Британию привезла подруга Юлии по просьбе Сергея Скрипаля.