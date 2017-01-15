Названа возможная причина крушения самолета А320 EgyptAir

Причиной катастрофы самолета А320 компании EgyptAir, совершавшего рейс MS804, в мае прошлого года в Средиземном море могли стать мобильные устройства в кабине пилотов.

Речь, в частности, идет об iPhone 6S и iPad mini 4, которые второй пилот положил на приборную панель около одного из окон кабины лайнера, сообщает издание Le Parisien со ссылкой на материалы следствия. Кроме гаджетов там же находились четыре флакона с парфюмерией.

Издание отмечает, что именно из того места, где находились мобильные устройства, начали поступать автоматические сигналы о неполадках. В связи с этим следователи предположили, что к ним могли привести перегрев и возгорание литиевых аккумуляторов гаджетов.