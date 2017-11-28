Названа точная причина смерти Шопена

Польские патологоанатомы исследовали сердце композитора Фредерика Шопена, хранившееся в хрустальном сосуде с коньяком более 168 лет, чтобы выяснить точную причину его смерти.

При этом, открывать сосуд, в котором хранится сердце композитора, ученые не стали, изучив орган по фотографиям.

По словам главы исследовательской группы, профессора Михала Витта, результаты работы медиков подтвердили первоначальный диагноз, согласно которому Шопен умер от туберкулеза.

В 2008 году польские медики предположили, что композитор мог скончаться от легочной формы муковисцидоза — наследственного заболевания, пациенты с острой формой которого даже в наши дни редко доживают до 30 лет. Кроме того, в пользу этой версии говорят и параметры композитора: при росте 170 сантиметров он весил всего 40 килограмм.

Вместе с тем, окончательно исключить вероятность муковисцидоза позволит только анализ ДНК, выделенной из тканей сердца, однако министерство культуры Польши выступает против вскрытия сосуда с сердцем Шопена.

Хрустальный сосуд с сердцем Шопена хранится в Храме Святого Креста в Варшаве в прозрачной жидкости янтарного цвета, которую специалисты считают коньяком.

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