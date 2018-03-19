Названа точная дата наступления весны

Осталось всего около суток до наступления астрономической весны.

Специалисты столичного планетария рассказали АГН «Москва», что это случится 20 марта. «В этот день в 19:15 по московскому времени произойдет весеннее равноденствие: Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное», - цитирует агентство пресс-службу планетария.

По словам ученых, в дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, при этом продолжительность дня и ночи одинакова – по 12 часов. Линия смены дня и ночи проходит точно по Южному и северному полюсам.