Названа точная дата наступления весны
Осталось всего около суток до наступления астрономической весны.
Специалисты столичного планетария рассказали АГН «Москва», что это случится 20 марта. «В этот день в 19:15 по московскому времени произойдет весеннее равноденствие: Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное», - цитирует агентство пресс-службу планетария.
По словам ученых, в дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, при этом продолжительность дня и ночи одинакова – по 12 часов. Линия смены дня и ночи проходит точно по Южному и северному полюсам.
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