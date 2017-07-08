Названа страна проведения саммита G20 в 2019 году

Саммит «Большой двадцатки» в 2019 году впервые состоится в Японии. Об этом говорится в итоговой декларации нынешнего саммита.

Как пишет РИА Новости, в итоговой декларации определены страны, где пройдет G20 в последующие годы. Документ зачитает канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в субботу.

Известно также, что в 2020 году мероприятие пройдет в Саудовской Аравии. Страны приняли решение провести саммит двадцатки в 2019 году в Азии. За право принять саммит боролась Индия, но позже она поддержала Японию, и окончательное решение приняли в пользу Страны восходящего солнца.

В этом году саммит проходит в немецком Гамбурге. В следующем году лидеров двадцати стран примет Аргентина.