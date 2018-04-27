Названа средняя стоимость шашлыка в Подмосковье

Министерство потребительского рынка и услуг Подмосковья подсчитало среднюю стоимость шашлыка в регионе.

Отмечается, что жители области предпочитают покупать уже замаринованное мясо курицы или свинину.

«Это обусловлено тем, что на данные виды мяса наиболее низкая цена и их можно найти на любом объекте потребительского рынка, будь это сетевой магазин, магазин шаговой доступности или рынок», — говорится в сообщении ведомства.

В среднем шашлык из курицы обойдется жителям Подмосковья в 125 рублей за килограмм. Цена на куриные колбаски составляет в среднем 350 рублей за килограмм, на свиной шашлык придется потратить от 230 рублей за килограмм.

В розничных магазинах можно найти также шашлык из говядины, баранины, утки, индейки и кролика, сообщает Life.