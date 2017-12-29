Названа самая выгодная валюта 2017 года
Мозамбикский метикал стал самой выгодной валютой по итогам 2017 года.
Уточняется, что его курс вырос вырос на 21 процент по отношению к доллару США.
На втором месте оказалась чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18 процентов.
Худшим вариантом инвестиций среди валют стал узбекский сум, потерявший в цене 60 процентов.
Вместе с тем, максимальную прибыль в уходящем году получили владельцы криптовалют. Биткоин показал рост в 1,5 тысячи процентов, однако инвестиции в эту электронную валюту является весьма рискованной, предупреждают эксперты, сообщает «РИА Новости».
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