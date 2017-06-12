Названа самая «толстая» в мире страна
Британские ученые установили, что наибольшее количество людей, страдающих крайними формами ожирения, зафиксировано в США, говорится в статье New England Journal of Medicine.
Согласно исследованию, по всему миру более двух миллиардов людей страдают ожирением.
Медики рассмотрели 195 стран и пришли к выводу, что больше всего полных людей проживает на территории Соединенных Штатов.
Второй страной, страдающей ожирением, стал Египет, где около трети взрослого населения имеют лишний вес.
Количество россиян, страдающих ожирением, также стремительно растет, сообщает Life.
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