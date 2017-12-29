Названа самая популярная станция МЦК

Самой популярной станцией Московского центрального кольца стала Площадь Гагарина, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

На втором месте по популярности оказалась станция Ботанический сад, а замыкает тройку лидеров станция Балтийская.

С момента запуска МЦК осенью прошлого года ежесуточный пассажиропоток на кольце вырос почти в два раза, сообщает «Национальная служба новостей».