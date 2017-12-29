Названа самая популярная станция МЦК
Самой популярной станцией Московского центрального кольца стала Площадь Гагарина, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.
На втором месте по популярности оказалась станция Ботанический сад, а замыкает тройку лидеров станция Балтийская.
С момента запуска МЦК осенью прошлого года ежесуточный пассажиропоток на кольце вырос почти в два раза, сообщает «Национальная служба новостей».
Следующая новость Эмигранты России могут забыть о налогах на счета за рубежом
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии