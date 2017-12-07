Названа самая популярная песня уходящего года

Композиция «Тает лед», которую исполняет группа «Грибы», возглавила рейтинг самых популярных песен по версии iTunes.

Второе место досталось британскому музыканту Эду Ширану с композицией Shape of you, а замыкает тройку лидеров песня Despacito пуэрториканца Луиса Фонси.

В десятку самых популярных песен года также вошли Rag'n'Bone Man с песней Human, Ofenbach с песней Be Mine, Loboda с песней «Твои глаза», Jah Khalib с песней «Лейла», Макс Барских с песней «Туманы», а также песня Rockabye в исполении Clean Bandit и Imagine Dragons с песней Believer.

В комментарии, опубликованном на сайте Apple, говорится, что данный рейтинг отражает все главные тренды года в Apple Music и iTunes.