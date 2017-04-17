Названа самая массовая профессия в России

Самой массовой профессией в России является водитель, сообщил проректор национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергей Рощин.

«Сейчас самая массовая профессия в России - водитель, 7 процентов занятых. И это существует абсолютно во всех регионах. Потому что у нас большая страна, у нас существует масса транспортных задач и проблем. И, естественно, это востребованная профессия», - цитирует ТАСС слова Рощина.

На втором месте по массовости оказались торговцы. Они почти не уступают водителям по степени распространенности.

По данным Минтруда, наиболее востребованными на рынке труда в 2017 году будут квалифицированные рабочие промышленности, строительства и транспорта. Кроме того, ведомство отмечает необходимость в специалистах высшей квалификации в сфере науки, техники и гуманитарных областях.

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