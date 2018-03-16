Названа самая эффективная диета

Учёные из Университета Лестера выяснили, что употребление в пищу натуральных продуктов без добавок позволяет быстро сбросить вес.

Так называемая викторианская диета не только является одним из самых эффективных способов похудеть, но и максимально быстро насыщает организм витаминами и микроэлементами.

«Диета для бедных» включает в себя овсяную кашу, картофель, сельдь и молочные продукты, но не содержат рафинированных углеводов и допускают употребление натурального мяса.

Наиболее полезными продуктами специалисты назвали картофель, лук-порей, лук, капусту, морковь, свёклу, яблоки, груши, клубнику и вишню, сообщает Life.