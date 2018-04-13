Названа самая богатая жена российских чиновников
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стала самой богатой среди жен высших чиновников Кремля и правительства.
Второе место среди самых богатых жен чиновников оказалась супруга первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга, а замыкает тройку лидеров жена главы Минстроя и ЖКХ Михаила Меня Елена.
В 2017 году Татьяна Навка заработала 200,4 миллиона рублей. В декларации Ольги Шуваловой за 2017 год значится сумма в 89 миллионов рублей.
Жена Михаила Меня в прошлом году заработала 73,2 миллиона рублей, увеличив свой доход по сравнению с 2016 годом на 20 миллионов рублей, сообщает Life.
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