Названа причина взрыва у метро «Коломенская»
В подземном переходе у станции метро «Коломенская» на проспекте Андропова в Москве взорвался газовый баллон.
Причиной взрыва стало нарушение правил безопасности в ходе проведения сварочных работ, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах столицы. Собеседник агентства подчеркнул, что у инцидента отсутствует криминальная составляющая.
В результате происшествия два человека получили ожоги и тяжелые травмы, еще один – травмы средней тяжести. Уточняется, что все пострадавшие из числа рабочих, ремонтировавших переход.
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