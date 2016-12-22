Названа причина взрыва у метро «Коломенская»

В подземном переходе у станции метро «Коломенская» на проспекте Андропова в Москве взорвался газовый баллон.

Причиной взрыва стало нарушение правил безопасности в ходе проведения сварочных работ, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах столицы. Собеседник агентства подчеркнул, что у инцидента отсутствует криминальная составляющая.

В результате происшествия два человека получили ожоги и тяжелые травмы, еще один – травмы средней тяжести. Уточняется, что все пострадавшие из числа рабочих, ремонтировавших переход.