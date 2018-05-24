Названа причина вспышки эпидемии рака в мире

Американские ученые из штата Аризона назвали причины вспышки эпидемии рака по всему миру.

Исследователи пришли к выводу, что возникновению злокачественных образований способствует деятельность человека.

Вместе с тем, специалисты назвали условия для предотвращения распространения рака на планете.

Так, по их мнению, следует сократить количество вредных выбросов, перестать загрязнять гидросферу, отказаться от пластика и пестицидов, а также прекратить экспериментировать с радиоизлучением.

В исследовании не приводится конкретных советов о том, как можно обезопасить себя в существующих условиях, так как борьба с эпидемией должна происходить в глобальном формате, сообщает «Федерал пресс».