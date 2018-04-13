Названа причина снижения доходов Дмитрия Медведева
Снижение доходов премьер-министра России Дмитрия Медведева по итогам прошлого года объяснили изменением процентных ставок по вкладам, говорится в сообщении кабмина.
«Помимо основного дохода — заработной платы, сведения о доходах, представленные в таблице, всегда включают сумму процентов от банковских вкладов», - пояснили в аппарате правительства.
Там также отметили, что годовой доход Медведева в 2017 году изменился в связи с уменьшением процентов по банковским вкладам.
Согласно декларации о доходах, Медведев в 2017 году заработал 8,565 миллиона рублей, сообщает «РИА Новости».
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