Названа причина смерти Олега Табакова
Причиной смерти народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова стал сердечный приступ.
Уточняется, что сердце актера остановилось в 16:15 по московскому времени.
Последние несколько месяцев Табаков провел в Первой градской больнице, находясь в бессознательном состоянии.
По некоторым данным, медики изначально делали пессимистичные прогнозы, однако родственники Табакова не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.
Ранее сообщалось, что актер попал в больницу с диагнозом сепсис после лечения зубов в одной из московских стоматологических клиник, однако эта информация официально не была подтверждена, сообщает Life.
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