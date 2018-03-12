Названа причина смерти Олега Табакова

Причиной смерти народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова стал сердечный приступ.

Уточняется, что сердце актера остановилось в 16:15 по московскому времени.

Последние несколько месяцев Табаков провел в Первой градской больнице, находясь в бессознательном состоянии.

По некоторым данным, медики изначально делали пессимистичные прогнозы, однако родственники Табакова не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.

Ранее сообщалось, что актер попал в больницу с диагнозом сепсис после лечения зубов в одной из московских стоматологических клиник, однако эта информация официально не была подтверждена, сообщает Life.