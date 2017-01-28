Названа причина смерти первого главы ЛНР
Смерть первого главы самопровозглашенной Луганской народной республики Валерия Болотова наступила в результате острой сердечной недостаточности. Об этом заявил руководитель информцентра «Юго-Восточный фронт» Константин Кнырик.
Он рассказал «Интерфаксу», что панихида по Болотову пройдет на Троекуровском кладбище. Однако место, где он будет похоронен, пока точно не определено. «Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках», - сказал собеседник агентства.
О смерти Болотова стало известно накануне. Пост главы ЛНР он оставил еще в августе 2014 года, а в последнее время занимался организацией гуманитарной помощи для республики.
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